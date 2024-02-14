Опять холостой?!: Фёдор Бондарчук подогрел слухи о расставании с Паулиной Андреевой

Паулина Андреева — вторая жена Фёдора Бондарчука. Режиссёр женился на ней практически сразу после развода со Светланой Бондарчук и, несмотря на недовольные отзывы общественности, создал довольно гармоничную семью.
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