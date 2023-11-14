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Пентагон обвинил ХАМАС в использовании больниц Газы в военных целях

Пентагон обвинил ХАМАС в использовании больниц Газы в военных целях

REUTERS/Mohammed Salem В Пентагоне раскрыли данные, полученные американскими разведчиками. По их сведениям, боевики ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" использовали больницы на территории сектора Газа в военных целях.

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