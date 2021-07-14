Безответная любовь к соседу

5МИНУТКАОбществоБезответная любовь к соседу Я сама не знаю, что меня сподвигло раскрыть всему миру историю своей любви. Наверное, просто желание высказаться.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикСмеюсь... Не над женщиной, а над тем, насколько коварна жизнь. У кого-то юношеская любовь (на вздох, на взгляд, прикосновение, голос) приходит в 16, а кого-то и в 40 накрыть может впервые, да так, что теряются люди)))))Нина Полевая (Бойко)Какая на хрен любовь???))) Сама себе что-то там нафантазировала! Влюбленность, желание/хотение и ВСЕ! Стоит один раз с ним переспать и поймешь, что ОН не Рыцарь твоего Романа!))) Плавали, знаем! Простите, конечно, за откровенность и резкость!VИVarshavskiy ИващенкоПрощаем!Vera DobryaginaУ женщины муж заботливый, внимание уделяет...вот и заскучала она от такой заботы. Захотелось остренького, национального))) Чтоб потом помучаться, получить удар по самолюбию, вспоминать взгляд и улыбку соседа. Но чтобы испытать сильные чувства - все средства хороши. Пусть испытает. А мы потом будем новые исповеди тут читать.VИVarshavskiy ИващенкоИменно так!Это называется беситься с жиру.А2Александр 24То сосед,то друг детства,то одноклассник,а суть одна - внезапно взыграла похоть,а потом слезливая исповедь,да как же это я изменила такому прекрасному мужу. И приглашение нам всем посочувствовать "бедняжке",поискать оправдание. Тьфу,гадость!Татьяна ХлусоваТак она же не изменила.А2Александр 24Только потому не изменила,что сосед к ней абсолютно равнодушен ( о чём она с большим сожалением и говорит). А так... Абсолютно никаких сомнений - в душе она уже давно изменила,но пока случай не подвернулся.Комментировать
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