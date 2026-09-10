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СахПресс

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Погода на Сахалине и Курилах 11 сентября: местами дождь и +24 градуса

Погода на Сахалине и Курилах 11 сентября: местами дождь и +24 градуса

На Сахалине 11 сентября сохранится ветреная погода, местами пройдут дожди. Теплее всего будет на юге острова, сообщили в региональном гидрометцентре.

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