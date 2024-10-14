В Караганде сектор СпецЦОНа теперь находится по новому адресу

Карагандинцы смогут получать услуги по регистрации и переоформлению транспорта в секторе спецЦОН. Филиал Правительства для граждан по Карагандинской области сообщает, что с 14 октября начинает работу сектор специализированного центра обслуживания населения.
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