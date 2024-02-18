В связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Она начнется 19 февраля, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.
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