Пенсии в России: средний размер составил 24 092 рубля в 2025 году

Средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей в месяц на начало 2025 года. Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца варьируются, отмечается в данных Социального фонда, где на учете состоят более 41 миллиона пенсионеров.