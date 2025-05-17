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Пенсии в России: средний размер составил 24 092 рубля в 2025 году

Пенсии в России: средний размер составил 24 092 рубля в 2025 году

Средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей в месяц на начало 2025 года. Пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца варьируются, отмечается в данных Социального фонда, где на учете состоят более 41 миллиона пенсионеров.

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