Предприниматели и коммунисты

Не перестаю удивляться наивности ипэшников, голосующих за леваков.В Госдуме, как вы знаете, есть две левые партии, выступающие за «справедливость», то есть за демонстративное раскулачивание богатых и за передачу всей значимой собственности в стране чиновникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Судебные приставы...
- Раскрыты новые по...
- Самые странные ве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым