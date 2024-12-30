Польский депутат предложил запретить украинским военным въезд в страну

На фоне экономических и военных проблем Украины и усталости иных стран от требований Киева о продолжении финансирования и иной помощи все чаще в мировом сообществе стали говорить о необходимости выхода на переговоры и, в итоге, на завершение конфликта, сообщает РИА Новости.