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Политика как она есть

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Польский депутат предложил запретить украинским военным въезд в страну

Польский депутат предложил запретить украинским военным въезд в страну

На фоне экономических и военных проблем Украины и усталости иных стран от требований Киева о продолжении финансирования и иной помощи все чаще в мировом сообществе стали говорить о необходимости выхода на переговоры и, в итоге, на завершение конфликта, сообщает РИА Новости.

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