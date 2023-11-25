Китайский гороскоп на неделю: чего ожидать с 27 ноября по 3 декабря Елена ГалицкаяКитайский астролог Маргарита Богатова предсказывает увлекательные события на грядущей неделе с 27 ноября по 3 декабря 2023 года, основываясь на древней китайской системе «Бацзы».
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