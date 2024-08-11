Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    В плен никого не брать, уничтожать на месте, нечего было лесть к нам!«Военное дело» ра...
  • Александр Лагуткин
    И прибыль предприятия делится соответственно пакету акций.  Т.е 51% государству, 49% часттнику.  В государстве 140 ми...Дерипаска призвал...
  • Модест
    Было бы странно, если бы его кандидатуры прошли в теократическом государстве. Бабы у них на уровне скота, а уж про вс...Вице-президент Ир...

Захарова: На Банковой никто не сможет сказать о соблюдении гуманитарного права

Захарова: На Банковой никто не сможет сказать о соблюдении гуманитарного права

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 11 августа, в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Киева о соблюдении гуманитарного права при нападении на Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх