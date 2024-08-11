Захарова: На Банковой никто не сможет сказать о соблюдении гуманитарного права

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 11 августа, в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Киева о соблюдении гуманитарного права при нападении на Курскую область.
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