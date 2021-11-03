Как возникло Чёрное море и откуда пошло его название

Как возникло Чёрное море, какую экологическую катастрофу оно пережило и откуда пошло его название? На эти вопросы ответил кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Максим Харитоненков.
Как возникло Чёрное море, какую экологическую катастрофу оно пережило и откуда пошло его название? На эти вопросы ответил кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Максим Харитоненков.
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