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Как возникло Чёрное море и откуда пошло его название

Как возникло Чёрное море и откуда пошло его название

Как возникло Чёрное море, какую экологическую катастрофу оно пережило и откуда пошло его название? На эти вопросы ответил кандидат биологических наук, научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Максим Харитоненков.

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