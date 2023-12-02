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«Оклахома» и Давис Бертанс договорились о пересмотре нескольких пунктов контракта

«Оклахома» и форвард Давис Бертанс договорились о пересмотре нескольких пунктов контракта. В частности, был удален пункт, предусматривающий гарантию в размере 16 миллионов долларов на следующий сезон, если Бертанс примет участие в 75% матчей нынешнего чемпионата.

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