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Квартира, дом, дача

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  • Z Muliphein
    Вот всё хорошо, но есть тут один нюанс... Через 3 дня, максимум через неделю, даже в стерильной квартире на всех чёрн...Смотрите, что сде...
  • владимир рябченко
    Каждый турок паша...Жизнь по-турецки:...
  • Аркадий Шацкий
    Мрамор и окна, само то для российских морозов.Жизнь по-турецки:...

Смотрите, что сделали в этих хрущевках! Показываю 2 необычные кухни

Смотрите, что сделали в этих хрущевках! Показываю 2 необычные кухни

Пару недель назад делилась, что моя мама затеяла небольшой косметический ремонт в своей 1-комнатной хрущевке.

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Комментарии
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Z Muliphein
Вот всё хорошо, но есть тут один нюанс... Через 3 дня, максимум через неделю, даже в стерильной квартире на всех чёрных поверхностях - ну, стол-то ладно, его не захочешь, а смахнёшь, а вот труба имеется чёрная, плафоны чёрненькие тоже где-то мелькали - на всех вот этих поверхностях появится пыльный налёт, и его будет видно. Очень видно. Равно как и на мясорубке... Всю эту лабуду нужно же вытирать... А с возрастом уже лень. У меня в спальне был чёрный плафон. Я с ним боролась-боролась, а потом: ну на фига мне это надо??? И выбросила
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