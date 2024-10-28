Смотрите, что сделали в этих хрущевках! Показываю 2 необычные кухни

Z Muliphein

Вот всё хорошо, но есть тут один нюанс... Через 3 дня, максимум через неделю, даже в стерильной квартире на всех чёрных поверхностях - ну, стол-то ладно, его не захочешь, а смахнёшь, а вот труба имеется чёрная, плафоны чёрненькие тоже где-то мелькали - на всех вот этих поверхностях появится пыльный налёт, и его будет видно. Очень видно. Равно как и на мясорубке... Всю эту лабуду нужно же вытирать... А с возрастом уже лень. У меня в спальне был чёрный плафон. Я с ним боролась-боролась, а потом: ну на фига мне это надо??? И выбросила