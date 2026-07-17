В Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24 миллионов рублей

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Зампредседателя Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев выразил удивление в связи с заявкой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей.