В Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24 миллионов рублей

Зампредседателя Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев выразил удивление в связи с заявкой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на грант в размере 24,1 миллиона рублей.
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