Аналитик предупредил о рисках подъема доллара

Пара доллар/рубль может удержать позиций в верхней половине диапазона 85 – 90 рублей, но есть риски, которые могут привести к подъему американской валюты выше 90 рублей, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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