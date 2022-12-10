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Виктор Козлов: «Моя помощница НАZИМА во время игры получит полные полномочия. Она сможет управлять хоккеистами так, как захочет»

Главный тренер команды дивизиона Чернышева Виктор Козлов прокомментировал назначение в качестве его помощника казахстанскую певицу Назиму.

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