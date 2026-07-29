Комитет Совфеда поддержал проект о системе сбора данных "112"

Комитет Совета Федерации поддержал законопроект, определяющий статус системы "112". Председатель Андрей Клишас сообщил, что это позволит оперативно получать данные о происшествиях для анализа безопасности.
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