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Царьград

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Комитет Совфеда поддержал проект о системе сбора данных "112"

Комитет Совфеда поддержал проект о системе сбора данных "112"

Комитет Совета Федерации поддержал законопроект, определяющий статус системы "112". Председатель Андрей Клишас сообщил, что это позволит оперативно получать данные о происшествиях для анализа безопасности.

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