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Герои тура РПЛ: голевая оборона «Краснодара», технарь из Анголы, Заболотный

Герои тура РПЛ: голевая оборона «Краснодара», технарь из Анголы, Заболотный

Карраскаль – второй раз подряд.Сборная 23-го тура фэнтези-турнира РПЛ.Вот почему она такая:● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый);● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘;● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих.

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