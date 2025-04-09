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Раскрыты подробности происхождения Стоунхенджа

Раскрыты подробности происхождения Стоунхенджа

В южной Англии археологи пересмотрели возраст загадочного памятника Флагстоунс и пришли к выводу, что он был построен около 3200 года до нашей эры — на 200 лет раньше, чем считалось, и раньше самого Стоунхенджа.

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