Эксперты организовали IT-турне по шести городам

В шести городах, включая Минск, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Самару, прошло IT-турне, в котором приняли участие инженеры, ученые, студенты, разработчики, представители вузов и государственной власти.
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