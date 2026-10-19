Специалисты советуют доверять сложную регулировку окон профессионалам, если они на гарантии. Самостоятельно можно лишь повернуть цапфы и очистить фурнитуру.
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