Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис: нужно усилить контингент НАТО в Косово

Экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо увеличения численности своего контингента в Косово в рамках продолжающегося противостояния Запада с Россией.
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