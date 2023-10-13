Rolling Stone: Трамп высказался за уход Нетаньяху с поста премьера Израиля

Журнал Rolling Stones со ссылкой на источники 12 октября сообщил, что позиция бывшего президента США Дональда Трампа относительно ситуации в Израиле сводится к требованию прекратить помощь Палестине и желанию отставки Биньямина Нетаньяху.
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