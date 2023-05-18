Военное обозрение

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«Брехноглифы Залужного»: украинское командование представило графику с «29 сбитыми российскими ракетами из 30»

«Брехноглифы Залужного»: украинское командование представило графику с «29 сбитыми российскими ракетами из 30»

От лица украинского главнокомандующего Валерия Залужного украинская сторона продолжает публиковать свою графику по количеству сбитых российских ракет и беспилотников.

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