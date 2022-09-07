Смотрите видео ассиста Хвичи, дубля Зелиньского и голов Замбо-Ангисса, Симеоне и Диаса в матче «Наполи» – «Ливерпуль»

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«Ливерпуль» крупно уступил «Наполи» в стартовом матче Лиги чемпионов. Уже к перерыву итальянский клуб вел в счете 3:0 – забили Петр Зелиньски (с пенальти), Андре-Франк Замбо-Ангисса и Джованни Симеоне, которому ассистировал Хвича Кварацхелия.