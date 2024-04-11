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Несекретные материалы

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Ответный удар Ирана по Израилю: вероятно, счет пошел на часы

Ответный удар Ирана по Израилю: вероятно, счет пошел на часы

Ближний Восток, да и не только он сейчас с напряжением ожидает ответного удара Ирана по Израилю. Предполагается, что он может состояться если не в ближайшие часы, то, как минимум, в ближайшие несколько дней.

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