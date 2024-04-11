Ответный удар Ирана по Израилю: вероятно, счет пошел на часы

Ближний Восток, да и не только он сейчас с напряжением ожидает ответного удара Ирана по Израилю. Предполагается, что он может состояться если не в ближайшие часы, то, как минимум, в ближайшие несколько дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии