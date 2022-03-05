«Сегодня все увидели прежний «Интер». Тренер миланцев Фаррис о 5:0 с «Салернитаной»

Тренер «Интера» Массимилиано Фаррис оценил победу над «Салернитаной» (5:0) в Серии А. Миланский клуб прервал серию из 5 матчей без побед.
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