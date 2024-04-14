В Москве прошел первый городской субботник. 20 апреля ожидается второй

Растет ли популярность субботников среди москвичей? И есть ли какая-то реальная выгода для коммунальщиков, когда в уборке улиц принимают участие сами жители города?В Москве 13 апреля прошел городской субботник.
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