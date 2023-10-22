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Маркарова: большая часть средств для оборонных нужд Украины останется в США

Маркарова: большая часть средств для оборонных нужд Украины останется в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Киева предусматривает, что большинство средств останутся в Штатах.

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