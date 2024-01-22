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Друг Миронова Долинский ответил на слова Марии Мироновой об отце

Друг Миронова Долинский ответил на слова Марии Мироновой об отце

В Сети возникла ситуация, связанная с дочерью известного артиста Андрея Миронова, Марией. Один из пользователей задал Марии вопрос о том, почему ее отцу не присвоили звание народного артиста СССР, имея в виду, что он был народным артистом России.

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Комментарии
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Елена Верия
Зачем было надо ей такое говорить? Наверное, напомнить о себе...
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