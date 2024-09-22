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Рябков предупреждает, что Россия ответит, если американские ракеты останутся на Филиппинах

Рябков предупреждает, что Россия ответит, если американские ракеты останутся на Филиппинах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если американские ракеты средней и меньшей дальности не будут возвращены с Филиппин в США, Москва примет все необходимые меры военного характера для обеспечения баланса сил.

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