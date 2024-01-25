Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина

Владимир

Некоторые историки связывают эту дату со Святым Валентином, римского мученика, который был казнен за то, что отказался отречься от Христианства. Он умер 14 февраля 262 н.э. Этот день впоследствии и был посвящен влюбленным парочкам всего света. Легенда также гласит, что Святой Валентин оставил прощальное письмо дочери своего тюремщика, которая за время заключения стала его другом, и подписал его: "Твой Валентин". Святой Валентин служил священником в храме во времена правления римского императора Клавдия. Правитель осудил Валентина за неповиновение. Только в 496 году н.э. Папа Римский Геласий провозгласил 14-й день февраля праздником в честь священника Валентина, причисленного к лику святых