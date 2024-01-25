Праздник пропагандирует отношения, не связанные с любовью.фото: kremlin.ru--> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал положить конец традиции празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина.
Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина
Комментарии
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Владимир
Некоторые историки связывают эту дату со Святым Валентином, римского мученика, который был казнен за то, что отказался отречься от Христианства. Он умер 14 февраля 262 н.э. Этот день впоследствии и был посвящен влюбленным парочкам всего света. Легенда также гласит, что Святой Валентин оставил прощальное письмо дочери своего тюремщика, которая за время заключения стала его другом, и подписал его: "Твой Валентин". Святой Валентин служил священником в храме во времена правления римского императора Клавдия. Правитель осудил Валентина за неповиновение. Только в 496 году н.э. Папа Римский Геласий провозгласил 14-й день февраля праздником в честь священника Валентина, причисленного к лику святых
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17 час.
Владимир
А сейчас реклама и бизнес на этом празднике превзошел все мыслимые пределы.
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17 час.
В С
Хилуин и день вафлентина - на помойку.
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15 час.
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