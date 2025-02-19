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Украинский военнопленный Карл Добож рассказал о массовых побегах мобилизованных из ВСУ.

Украинский военнопленный Карл Добож рассказал о массовых побегах мобилизованных из ВСУ.

Уроженец Закарпатья Карл Добож рассказал, как оказался в рядах ВСУ, как попал на фронт Харьковскую область, и как именно его обмануло командование.

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