Медвежий угол

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"От Путина просто так не отстанут": Запад готовит новый громкий скандал с "задержанием" президента России

"От Путина просто так не отстанут": Запад готовит новый громкий скандал с "задержанием" президента России

В интервью радиостанции, признанной иноагентом в РФ, "Голос Америки" председатель МУС Петр Гофманский заявил, что в скором времени преследование Западом российского президента начнёт набирать новые обороты.

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Комментарии
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Caltar
А чего молчит наш Басманный суд,почему нет ни одного открытого дела по гейроповским недоумкам?
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3 час.
Caltar
Скорее нет желания дать &quot;Добро&quot; на это дело,слаба власть,только и может балаболить.
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3 час.
ЛХ
ЛАНА Хубиева
Театр абсурда ,пусть они со своим президентом который по стелкам ходят ,разберутся ,а наш ,разберётся с ними ,хотя ясно что людям ,помойку мозгов устроили ,а сами пыль в глаза пускают ,хотя они всезаодно ,римское право ещё не отменили .
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25 мин.

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