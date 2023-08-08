"От Путина просто так не отстанут": Запад готовит новый громкий скандал с "задержанием" президента России

В интервью радиостанции, признанной иноагентом в РФ, "Голос Америки" председатель МУС Петр Гофманский заявил, что в скором времени преследование Западом российского президента начнёт набирать новые обороты.
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