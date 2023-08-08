"От Путина просто так не отстанут": Запад готовит новый громкий скандал с "задержанием" президента России

А чего молчит наш Басманный суд,почему нет ни одного открытого дела по гейроповским недоумкам?

ЛХ

ЛАНА Хубиева

Театр абсурда ,пусть они со своим президентом который по стелкам ходят ,разберутся ,а наш ,разберётся с ними ,хотя ясно что людям ,помойку мозгов устроили ,а сами пыль в глаза пускают ,хотя они всезаодно ,римское право ещё не отменили .