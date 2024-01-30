Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении о «звонке Путина»

В Финляндии кандидаты в президенты страны Александр Стубб и Пекка Хаависто, которые вышли во второй тур выборов, не сошлись во мнениях о том, нужно ли отвечать на звонок президента РФ Владимира Путина, если предположить, что он позвонит поздравить победителя президентской гонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии