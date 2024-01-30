Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении о «звонке Путина»

В Финляндии кандидаты в президенты страны Александр Стубб и Пекка Хаависто, которые вышли во второй тур выборов, не сошлись во мнениях о том, нужно ли отвечать на звонок президента РФ Владимира Путина, если предположить, что он позвонит поздравить победителя президентской гонки.