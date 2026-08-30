Слюсарь: в Ростовской области ночью сбили около 15 БПЛА

В результате ночной атаки ВСУ над Ростовской областью сбили около 15 БПЛА. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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