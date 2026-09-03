Россия должна считать Германию стабилизирующей силой на европейском континенте. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
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Ё...хан! А ХУ-ХУ-с не ХО-ХО-с?? "Сила" он, видите ли, "стабилизирующая"!.. Чё "стабилизируешь"? Нео-бандеро-фашизм?? Берегись! ТАК уже было! А ЧЕМ кончилось, напомнить?
Фрицы слишком быстро забыли 45,надо им почаще напоминать,чтоб не расслаблялись.
Россия НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА Германии...