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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Глава МИД Германии выдвинул России новое требование

Глава МИД Германии выдвинул России новое требование

Россия должна считать Германию стабилизирующей силой на европейском континенте. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

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