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Аргументы и Факты

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Овчинский: в СЗАО освобожден участок под строительство дома по реновации

Овчинский: в СЗАО освобожден участок под строительство дома по реновации

В Покровском-Стрешневе построят дом по программе реновации на улице Свободы (зем. уч. 1/4). Площадка находится в Северо-Западном административном округе на месте расселенной малоэтажки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

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