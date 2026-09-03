Овчинский: в СЗАО освобожден участок под строительство дома по реновации

В Покровском-Стрешневе построят дом по программе реновации на улице Свободы (зем. уч. 1/4). Площадка находится в Северо-Западном административном округе на месте расселенной малоэтажки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
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