«Не ведитесь». Юрист объяснил, что делать с переводом на карту от незнакомца

Если на карту неожиданно пришли деньги от неизвестного отправителя, стоит насторожиться. Такой перевод может оказаться частью мошеннической схемы, предупредил в разговоре с «Праймом» член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.
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