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Царьград

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"Если Запад падёт первым, то мы падём вторыми": Тревожное пророчество Дугина

"Если Запад падёт первым, то мы падём вторыми": Тревожное пророчество Дугина

Прозвучало тревожное пророчество Александра Дугина: "Если Запад падёт первым, то мы падём вторыми". По его мнению, у нашей страны есть только один способ избежать приближающейся катастрофы.

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Комментарии
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Eduard
Падем все!
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