Новый поезд Деда Мороза отправился в двухмесячное путешествие по России

Из Великого Устюга в новогоднее путешествие через всю Россию 11 ноября отправится новый поезд РЖД. Согласно маршруту, поезд Деда Мороза в ходе двухмесячного путешествия сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах.
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