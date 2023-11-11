Новый поезд Деда Мороза отправился в двухмесячное путешествие по России

Из Великого Устюга в новогоднее путешествие через всю Россию 11 ноября отправится новый поезд РЖД. Согласно маршруту, поезд Деда Мороза в ходе двухмесячного путешествия сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах.