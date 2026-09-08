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Кристаллизационные трещины в сварных швах — причины возникновения и методы профилактики

Кристаллизационные трещины в сварных швах — причины возникновения и методы профилактики

Кристаллизационные трещины — один из наиболее опасных дефектов сварных соединений, который может существенно снизить прочность, герметичность и долговечность конструкции.

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