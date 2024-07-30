Протесты в Венесуэле после выборов: беспорядки, стрельба, снос памятников Чавесу

В столице Венесуэлы Каракасе и других городах республики начались протесты несогласных с объявленными властями результатами выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро.
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