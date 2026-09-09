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Царьград

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Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск, введён режим ЧС.

Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск, введён режим ЧС.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город.

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