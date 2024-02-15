В Хабаровске прошла встреча с ветеранами Афганской войны

В Хабаровске в окружном доме офицеров прошла встреча с ветеранами Афганской войны. Это мероприятие, проведенное в ОДОРА, было организовано по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечается ежегодно 15 февраля.
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