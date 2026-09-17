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Газета.ру

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Аскольд Запашный заявил, что хорошо себя чувствует после приступа аритмии

Аскольд Запашный заявил, что хорошо себя чувствует после приступа аритмии

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Аскольд Запашный раскрыл подробности своего состояния после приступа аритмии.

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