22 сериала года: продолжение "Уэнсдэй", новый "Шерлок Холмс" и ремейк "Москва слезам не верит"

В 2025 году нас ждёт возвращение любимых проектов и новые интересные сериалы: продолжение "Уэнсдэй", детектив с Джудом Лоу, ремейк "Москва слезам не верит", очередная экранизация "Шерлока Холмса" от Гая Ричи и финал "Очень странных дел".