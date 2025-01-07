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Каблуков о Буше и Хартли: «Очень похожи, везде активная игра. Ги добавил «Авангарду» более агрессивной игры. У нас есть цель, тренер помогает»

– Что изменил Ги Буше в «Авангарде»? – Добавил нашей команде более агрессивной игры. – Каков все-таки Ги как тренер? Рассказывают, что для него нет авторитетов.

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