Названо главное преимущество электрокаров из Китая над американскими

Китайские электромобили не уступают американским по техническим характеристикам и стоят дешевле, сообщил Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх.
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